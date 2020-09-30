РИАМО - 30 сен. В Москве за 2020 год были утверждены более 170 проектов по установке платформ для маломобильных граждан в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Правительство Москвы большое внимание уделяет социальной поддержке маломобильных граждан, прикладывает все усилия для создания доступной среды. Ежегодно экспертами рассматриваются проекты, в рамках которых предусмотрена не только установка специального оборудования и модернизация сопутствующих коммуникаций, но и ремонт входных групп, а также замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком», – объяснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

За восемь месяцев 2020 года был рассмотрен и утвержден экспертами 171 проект. Подобные платформы появятся во всех двенадцати округах Москвы. Наибольшее их число установят в Юго-Восточном округе — 35. На северо-западе, юго-западе и юге столицы согласовали 24, 23 и 22 проекта соответственно.

Также в Северо-Восточном и Северном административных округах утвердили 32 проекта, а в центре Москвы, на западе и на востоке положительные заключения получили 22 проекта. Кроме того, в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах работы будут проведены в соответствии с 13 согласованными проектами.​