РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Более 1 тысячи саженцев ели посадили в Пироговском лесопарке в рамках акции «Сохраним лес» юнармейцы мобильного отряда «Школа безопасности» и «Молодая Гвардия» военно-патриотического центра «Граница» при поддержке комиссий по экологии и природопользованию и патриотическому воспитанию Общественной палаты городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Юным патриотам помогали казаки Мытищинского хуторского казачьего общества, спасатели отряда федеральной противопожарной службы №18, добровольцы и волонтеры округа.

«Каждый патриот обязан сохранять и приумножать ее природные богатства, обязан быть благоразумен по отношению к природе своей страны», – сказал юнармеец и воспитанник военно-патриотического центра «Граница» Иван Крылов.

Данная акция направлена на восстановление лесного массива в Подмосковье. Ее цель – высадить более 40 миллионов деревьев и тем самым привлечь внимание общественности к теме восстановления и сохранения лесов, особенно в регионах пострадавших от пожаров.

«Помощь может заключаться не только в высадке деревьев, а в банальной уборке леса, выполнении правил безопасности при разведении костров в лесу. Такие простые, но важные истины забывают даже взрослые, в связи с чем и были созданы мобильные отряды «Школы безопасности», которые проводят мастер-классы и занятия по безопасности, в том числе и экологической», - отмечается в сообщении.