РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жителей городского округа Люберцы приглашают принять участие в гонке с препятствиями от портала «Живу Спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Мероприятие состоится 10 октября в Одинцове.

«Участников ждут 19 испытаний и трасса протяженностью 6 километров. Гонка проводится в командном зачете. Состав команды – 6 человек. К участию допускаются смешанные команды по 6 человек старше 18 лет: 4 мужчины и 2 женщины, 3 мужчины и 3 женщины, 2 мужчины и 4 женщины», – говорится в сообщении.

Регистрация доступна портале живуспортом.рф. Участие в гонке бесплатное.