РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В Люберцах приостановлены занятия для жителей старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие друзья! В связи с ростом количества заболевших Covid-19 и согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева все занятия в рамках проекта «Активное долголетие» временно приостановлены. Как только станет возможным, мы обязательно возобновим занятия - для вас они важны, и мы это понимаем. Здоровье сейчас - самое главное!» - отметил Ружицкий.

Дополнительную информацию по данной теме старшее поколение жителей может получить по телефону: 8(495)554-61-21.

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30 СЕНТЯБРЯ

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