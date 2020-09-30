РИАМО - 30 сен. Порядка 5 тысяч молодых людей планируют призвать на службу в вооруженные силы РФ из Москвы в осенний призыв этого года, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Западного военного округа.

«В Москве в этот осенний призыв призовут порядка 5 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Призывная кампания пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Москве выявили 2308 новых случаев инфицирования Covid-19. С начала пандемии заболевание выявили у 292 601 человека в столице. С мая в мегаполисе действует масочно-перчаточный режим.