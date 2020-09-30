РИАМО – 30 сен. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заморозку накопительной части пенсии продлевают на один год —до конца 2023 года, сообщает ТАСС.

Шесть лет отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действовала до 2022 года.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - говорится в сообщении.

Продление законопроекта позволит уменьшить трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей.

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