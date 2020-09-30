РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Мытищинские легкоатлеты завоевали бронзу в чемпионате России среди слепых спортсменов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Уфе состоялся чемпионат России по легкой атлетике по спорту слепых. Городской округ Мытищи представил четырех спортсменов СШ «Авангард».

«В составе сборной команды Московской области наши спортсмены показали отличный результат и поднялись на пьедестал. Сергей Махов занял 3 место на дистанции 10 километров. Анастасия Щелокова также завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров», - говорится в сообщении.

Спортсмены-ведущие призеров - Александр Ткаченко и Иннокентий Пешков. Тренер - Владислав Самарин.