РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. С начала работы мобильного прививочного пункта в нем прошли вакцинацию от гриппа более 200 жителей городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Передвижной прививочный пункт располагается недалеко от остановок общественного транспорта. Это удобно для тех, кто работает и у кого не хватает времени на посещение поликлиники. Так что мобильная вакцинация сегодня остается востребованной у люберчан», - сказал Ружицкий.

Для того, чтобы сделать прививку, жителям округа достаточно иметь при себе паспорт.