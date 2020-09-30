РИАМО - 30 сен. Кроме экономии времени и денег на проезд до МФЦ, оформление документов на недвижимость через онлайн-портал Росреестра будет на 30% дешевле, сообщила журналистам исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Ольга Скрябина.

«Это (подача документов через электронные сервисы - ред.) не только сокращение временных затрат, нам не надо физически ходить в МФЦ. Срок регистрации в электронном виде будет также сокращен. К примеру, регистрация ипотеки жилья, поданная через МФЦ, будет осуществлена в течение семи дней, а в электронном виде это займет пять рабочих дней», - сказала Скрябина.

Она добавила, что если документ нотариально заверен, то регистрация будет сделана не позднее следующего дня с момента подачи.

«Мы экономим не только время, но и деньги. <...> Госпошлина для физических лиц в случае регистрации в электронном виде снижена на 30%. Мы платим не 2 тысячи рублей, а 1,4 тысячи», - добавила Скрябина.​