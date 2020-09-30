РИАМО - 30 сен. Специалисты Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций столицы выявили нарушения масочного режима в одном из фитнес-клубов сети «С.С.С.Р.», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фитнес-клуб, в котором нашли нарушения, находится на западе столицы на улице Верейской.

«В настоящее время произошел комплексный осмотр сотрудниками Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима и противоэпидемических мероприятий в клубе сети «С.С.С.Р.», - отметила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.

Она подчеркнула, что по итогам осмотра был выявлен целый ряд нарушений. Так, не соблюдался масочный режим, а также в части помещений не было бактерицидных облучателей.

В скором времени будет решен вопрос о возбуждении административных дел в отношении юридических или должностных лиц. Административная ответственность для юридических лиц по этим нарушениям - штраф в размере до 500 тысяч рублей, для должностных - до 100 тысяч рублей.

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30 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.