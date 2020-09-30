РИАМО - 30 сен. Специалисты Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций столицы выявили нарушения масочного режима в одном из фитнес-клубов сети «С.С.С.Р.», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Фитнес-клуб, в котором нашли нарушения, находится на западе столицы на улице Верейской.
«В настоящее время произошел комплексный осмотр сотрудниками Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима и противоэпидемических мероприятий в клубе сети «С.С.С.Р.», - отметила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.
Она подчеркнула, что по итогам осмотра был выявлен целый ряд нарушений. Так, не соблюдался масочный режим, а также в части помещений не было бактерицидных облучателей.
В скором времени будет решен вопрос о возбуждении административных дел в отношении юридических или должностных лиц. Административная ответственность для юридических лиц по этим нарушениям - штраф в размере до 500 тысяч рублей, для должностных - до 100 тысяч рублей.
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30 СЕНТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.
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