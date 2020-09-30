РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В Ледовом дворце «Витязь» Подольска 1 и 2 октября будут проводиться часы свободного для для катания желающих, сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих покататься на коньках в часы свободного льда в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Обращаем внимание на то, что в это время прокат коньков не предусмотрен. Катание почасовое, платное. В четверг, 1 октября, лед будет свободен с 11:45 до 12:45, в пятницу, 2 октября, с 11:45 до 12:45», - говорится в сообщении.

Свободный лед будет проводиться на главной арене. Оплата производится у спортивного администратора.