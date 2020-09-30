РИАМО - 30 сен. Строительство Волоколамской общеобразовательной школы №3 на улице Текстильщиков в Волоколамском городском округе ведется в графике, такой вывод был сделан после проверки хода возведения здания и оценки темпов ведения работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке помещений и устройству фасада, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории. Завершить строительство школы и сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре», - заявил первый замминистра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир.

Перед представителями администрации и генподрядчика поставлена задача обеспечить ввод объекта в установленные сроки.

Здание школы будет рассчитано на 550 учащихся. Строители оборудуют в нем учебные классы, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг школы, разметить спортивную площадку с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками, местами для отдыха.