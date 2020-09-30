РИАМО - 30 сен. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство участка четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги А-113 в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЦКАД протяженностью 336 километров строится в пять пусковых комплексов – этапов строительства.

«Длина участка четвертого этапа, пересекающего Ногинск, Воскресенск, Раменский округ и Павловский Посад, а также Электросталь и Домодедово, составляет 96,85 километра», – говорится в сообщении.

Начало участка – пересечение ЦКАД с М-7 «Волга» на транспортной развязке №1. Конечная точка пускового комплекса расположена в районе транспортной развязки №7 на пересечении ЦКАД с автодорогой М-4 «Дон».

Изменения в конструктивные и технологические решения по строительству автомобильной дороги А-113 на четвертом пусковом комплексе не вносились. Все параметры текущего дорожного строительства соответствуют проектной документации, ранее получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России.