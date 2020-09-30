РИАМО - 30 сен. Музей архитектуры в миниатюре «Арт-маркет» открылся в подмосковном Сергиевом Посаде, в экспозиции представлены макеты достопримечательностей из городов Золотого кольца России, сообщила РИАМО одна из авторов проекта Ольга Андрианова.

«Жители города давно просили нас открыть музей, и наконец-то мы можем представить всем желающим миниатюрные экспонаты достопримечательностей городов Золотого кольца России», - сказала Андрианова.

По ее словам, часть экспонатов музея распечатали на 3D-принтере и собрали вручную.

Андрианова добавила, что в музее «Арт-макет» готовится к открытию комната для проведения мастер-классов. Также здесь планируется проводить открытые уроки для школьников.

«Мы хотим, чтобы наш музей стал еще и площадкой для проведения открытых уроков, на которых детям будут рассказывать об истории городов, истории создания главных достопримечательностей», - сказала Андрианова.

Сергиев Посад входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Жемчужина этого города - Троице-Сергиева лавра, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также недалеко от Сергиева Посада находится самый известный в регионе источник - Гремячий ключ.

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