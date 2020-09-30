РИАМО - 30 сен. За последние сутки в Московской области выявили 222 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая инфицирования не выявили в 20 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая коронавируса не выявили в Бронницах, Волоколамском округе, Дзержинском, Звездном городке, Истре, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

За минувшие сутки 24 новых случая заражения выявили в Серпухове, 20 – в Домодедове, 19 – в Сергиево-Посадском округе, 15 – в Красногорске, 13 – в Солнечногорске, 11 – в Люберцах, по 10 – в Подольске и Ленинском, девять – в Одинцовском округе, по семь – в Воскресенске и Рузском округе, по шесть – в Жуковском, Ступине и Талдомском округе.

По пять случаев зафиксировали в Дмитровском и Раменском округах. По четыре случая – в Зарайске и Коломенском округе. По три случая заражения за сутки выявили в Дубне, Егорьевске, Кашире, Орехово-Зуевском и Пушкинском округах, а также в Щелкове.

По два случая выявлено в Клину, Королеве, Химках и Шатуре. По одному случаю – в Балашихе, Богородском округе, Власихе, Долгопрудном, Ивантеевке, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарине, Мытищах, Наро-Фоминском округе, Чехове, Электростали и Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За все время пандемии в Московской области выявлено 73 602 случая заражения Covid-19. Умерли 1338 человек. Выздоровели и выписались 56 252 человека.

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30 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.