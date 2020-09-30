РИАМО - 30 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения фирмой от уплаты налогов в крупном размере в Химках, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Предварительно установлено, что руководство организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле овощами и фруктами на территории Московского региона, умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов», - говорится в сообщении.

Общая сумма невыплаченных налогов составила более 24 миллионов рублей.

Специалисты будут проводить по данному делу комплекс следственных действий, который направлен на сбор и закрепление доказательственной базы.