РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В подмосковном Подольске машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Skoda, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Днем 30 сентября на улице Кирова, 65 столкнулись автомобиль скорой помощи из Наро-Фоминска и автомобиль Skoda. Пострадавших нет, только материальный ущерб», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, после столкновения пациента погрузили в другую машину скорой помощи и увезли.