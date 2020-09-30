РИАМО - 30 сен. В масштабные инвестиционные проекты новой Москвы вложат 18 миллиардов рублей, там планируют реализовать пять крупных проектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Речь идет о производственном комплексе по изготовлению косметической продукции, заводах окон из алюминия и ПВХ, модульного домостроения, комплексе по изготовлению продуктов для здорового образа жизни и промышленном технопарке. Благодаря проектам получится создать почти 4 тысячи рабочих мест.

«Изначально мэром Сергеем Собяниным перед нами была поставлена задача развивать новые территории исключительно комплексно, делать их максимально комфортными для людей», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Всего в градостроительное развитие новых территорий столицы за более чем 8 лет инвесторы вложили 1,36 триллиона рублей. Траты из бюджета города — 480 миллиардов рублей.

«На эти средства построены станции метрополитена, новые дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Мы рассчитываем на то, что к 2035 году в развитие новых территорий будет вложено около 7 триллионов рублей», — дополнил Жидкин.