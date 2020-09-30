РИАМО - 30 сен. Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что резиновые сапоги являются незаменимой вещью в гардеробе в сырую погоду, но при длительном ношении они могут вызвать развитие грибковых заболеваний стоп и ногтей, сообщает aif.ru.

«Резиновая обувь не «дышит». В результате нога потеет, создается парниковый эффект. Там, где тепло, темно и мокро, начинает расти грибок», — сказала дерматолог Татьяна Егорова.

Она подчеркнула, что резиновую обувь нельзя носить постоянно. Надевать ее можно на непродолжительное время на пляж, в сауну или баню. Также ею можно воспользоваться в дождливую погоду.

Специалист рекомендует носить резиновые сапоги не более трех часов. При этом в обувь обязательно нужно вложить впитывающую влагу стельку, к примеру войлочную. Также необходимо надеть хлопковые носки.

Также незаменим в ненастную погоду и дождевик, но и этот атрибут одежды может может представлять опасность для здоровья.

Дождевиком можно защититься от осадков, но носить его вместо сезонной верхней одежды нельзя, предупреждает врач. И дело не только в том, что такой материал не «дышит»: в застегнутом дождевике у человека повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. ​