Московская область – один из ведущих регионов, где строят дома по принципам энергоэффективности и внедряют инновационные технологии при возведении жилых комплексов и социальных объектов. Такие методы позволяют не только экономить ресурсы, но и деньги жителей. Какие новейшие способы энергосбережения уже используются при строительстве и какие будут реализованы в ближайшем будущем, узнала обозреватель РИАМО.

Источник тепла – лед

Первой ласточкой энергоэффективного строительства в Подмосковье стал инновационный жилой комплекс «Березки» в поселке Тучково в Рузском городском округе.

Этот пилотный проект был реализован компанией ООО СЗ «НИИ Металер» в 2015 году.

Четыре энергоэффективных дома с самым высоким классом энергоэффективности «А» и с самыми низкими показателями потребления энергии были построены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Из ветхого жилья жители Подмосковья переселились в малоэтажный комплекс, который оказался не только красивым, но и удобным для жизни. Новых хозяев ждали просторные холлы, красивые фасады, дворы без автомобилей, и, что немаловажно, сниженные по сравнению с обычными домами коммунальные платежи.

Снижение затрат на коммуналку стало возможным благодаря использованию энергоэффективного оборудования в зданиях, а также уникальной системы отопления, в которую интегрирован «ледовый дворец» в качестве источника тепла.

«Для сокращения потребления энергоресурсов и снижения стоимости коммунальных услуг в домах применена низкотемпературная система отопления. Также нужно отметить очень хорошее утепление стен. Мы применили в качестве утеплителя пенополиуретан, что в сочетании с газобетонными блоками позволило осуществить красивые архитектурные решения», – рассказал РИАМО генеральный директор ООО Специализированный застройщик (СЗ) «НИИ Металер» Валерий Дородько.

По его словам, облицовка наружных стен зданий газобетонными блоками, заполненными вспененным полиуретаном, позволила снизить теплопроводность более чем в три раза по сравнению с аналогичным домом, построенным без применения энергоэффективных мер.

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Теплый пол вместо батарей

pixabay

Особый подход к отоплению и энергосбережению был применен в каждой квартире. Вместо обычных радиаторов в зданиях установлены водяные теплые полы, в которых используется низкотемпературное тепло.

«Для отопления помещения мы применили теплые полы. В полу мы разместили каналы для приточной вентиляции, что увеличило мощность теплого пола на 20%. Также для создания равномерного обогрева мы сделали теплыми потолки верхних этажей. Получилась комфортная и экономичная система отопления», - объясняет Дородько.

Преградой для холода, проникающего в дом из окон, стали тепловые кольца, размещенные в ограждающих конструкциях оконных проемов. Они подогревают приточный воздух и помогают снизить затраты на обогрев.

Также в этом пилотном проекте застройщик объединил тепловой насос и газовый генератор, что привело к значительному снижению затрат на производство тепла. Себестоимость тепла в жилом комплексе получилась в два раза ниже, чем при сжигании газа в котельной.

В 2021 году в новые ЖК «НИИ Металер» в Рузе переедут 179 человек. В новых домах запланирована реализация новых энергосберегающих решений. В частности, застройщик планирует применить разработанную им систему низкотемпературного отопления с индивидуальной автоматической поддержкой заданной температуры в каждом помещении.

«В нашей стране половина вырабатываемой энергии уходит на обогрев помещений. Экономия даже нескольких процентов сохранит народному хозяйству огромные деньги, которые могут быть потрачены на что-то полезное», - отмечает гендиректор компании.

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Умный дом равно экономия

ООО СЗ "НИИ Металер​"

Работают на благо энергоэффективности в Подмосковье и современные электронные сервисы.

«Наши продукты «Умный дом» и «Ростелеком Ключ» позволяют удешевить строительство для застройщиков, снизить стоимость эксплуатации зданий для управляющих компаний и предоставить жильцам комплекс услуг для комфортной жизни», - рассказали РИАМО в пресс-службе компании «Ростелеком».

Так, «Умный дом» в большей степени рассчитан на физических лиц и применим внутри квартиры, а продукт «Ключ» применим ко всему зданию.

Умные счетчики и датчики, которые устанавливаются на дом, не только помогают оперативно выявлять энергопотери, но и сообщают, где конкретно они происходят. Такой учет помогает сдерживать рост цен на эксплуатацию здания.

Как отмечают эксперты компании, в комплексе продукты «Умный дом» и «Ключ» могут повысить энергоэффективность всего здания и снизить затраты на его эксплуатацию. Например, если установить в каждом подъезде датчики движения и «умный свет», освещение будет включаться или становиться ярче только при нахождении там человека. Все остальное время свет будет выключен. В итоге – снижение затрат на электричество.

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Индивидуальное отопление и зеленые крыши

Из перспективных мировых инноваций в области энергоэффективности, которые могли бы успешно применяться в Московском регионе, эксперты выделяют озеленение крыш, сбор дождевой воды, а также систему индивидуальной регулировки отопления. Именно это могло бы решить извечную проблему жильцов – когда одним жарко, а другим – холодно.

«Двухтрубное отопление позволяет жильцам автономно (каждый в своей квартире) регулировать температуру отопления. Из инновационных решений выделяют автоматическое регулирование отопления при помощи датчиков температуры на фасадах, снижая тем самым общее энергопотребление», - говорит руководитель подразделения «Градостроительство» Фонда ДОМ.РФ Ксения Титова.

Кроме того, она отметила применение эксплуатируемой кровли и озеленения крыш – это создает дополнительные общественные пространства, повышает энергоэффективность дома и уровень микроклиматического комфорта жильцов. Также, по мнению эксперта, перспективной является европейская система сбора дождевой воды на крышах.

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