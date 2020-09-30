РИАМО - 30 сен. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов планируют увеличить вдвое для СНТ в Подмосковье, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов.

«Увеличатся нормативы по гостиницам, было 1,09 (метров кубических - ред.) за одно место, будет 1,19. По выставочным залам, для СНТ – по расчету было 0,76 на одного члена садового товарищества, будет 1,48», – сказал Романов.

Он отметил, что по многоквартирным домам изменений нормативов не планируется.

«Это предварительные расчеты, мы все перепроверим и утвердим нормативы», – подчеркнул замминистра.