РИАМО - 30 сен. Академия МДВ построит в Королеве комплекс для студентов своего филиала, сообщается на сайте RosTender.info.

Многофункциональный комплекс будет предназначен для размещения студентов филиала академии в Королеве. Под здание выделили участок на улице Марины Цветаевой. Ожидается, что комплекс введут в строй в декабре 2022 года.

«Администрация академии объявила тендер по выбору подрядчика для возведения и оснащения здания. Стоимость работ оценивается в 272,6 миллиона рублей, средства поступят из федерального бюджета», - говорится в сообщении.

Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 7 октября. В этот же день подведут итоги закупки.