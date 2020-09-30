РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Расписание электропоездов, следующих через подмосковный Красногорск, изменится в период с 1 по 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 1 по 18 октября изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги», - говорится в сообщении.

С 3 по 18 октября с 13:00 до 15:00 участок Каланчевская – Курская (входит в МЦД-2 - ред.) будет закрыт для движения всех поездов в связи с проведением комплекса сложных работ в рамках реализации проекта «Московские центральные диаметры».

На время работ из расписания выведут часть пригородных поездов, у некоторых изменится время отправления и прибытия.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - заключается в материале.