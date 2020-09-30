РИАМО - 30 сен. Более 600 несанкционированных свалок обнаружили инспекторы Госадмтехнадзора в Подмосковье, 90% из них ликвидированы, сообщил заместитель начальника Госадмтехнадзора по Московской области Сергей Гирко.

«За истекший период было выявлено нами 625 несанкционированных навалов отходов, 566 ликвидированы, 59 остаются на контроле», - сказал Гирко.

Он отметил, что наибольшее число навалов обнаружили в Клину, Солнечногорске, Щелкове, Ленинском городском округе, Красногорске.

Гирко также отметил, что с начала года в Московской области зафиксировали более 1,5 тысяч нарушений в вывозе мусора, в том числе 579 нарушений, допущенных региональными операторами.