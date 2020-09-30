РИАМО - 30 сен. Во время осенней сессии Мосгордума продолжит работу по обеспечению соответствия городского законодательства федеральному, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

«Планируется актуализировать ряд городских законов. Также начинается большая работа по изменению столичного законодательства в связи с поправками в Конституцию РФ. Депутаты и аппарат столичного парламента уже приступили к работе по правовому аудиту городского законодательства», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Также, по его словам, дума продолжит работу по обеспечению соответствия городского законодательства федеральному. Кроме того, одним из важнейших направлений работы традиционно остается проект бюджета, который будет иметь социальную направленность и будет сформирован с еще большим акцентом на социальную составляющую.

«Мы понимаем, что сейчас крайне важно поддержать москвичей, пострадавших из-за пандемии», - добавил Шапошников.