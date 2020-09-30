РИАМО - 30 сен. С начала года в Московской области зафиксировали более 1,5 тысяч нарушений в вывозе мусора, сообщил заместитель начальника Госадмтехнадзора по Подмосковью Сергей Гирко.

«Мы зафиксировали на текущий момент около 1749 обращений граждан, связанных с вывозом отходов. По указанным обращениям, а также в рамках надзорной деятельности было выявлено 1501 нарушение, из них 579 — это нарушения, допущенные региональными операторами. Административные меры приняты по отношению к ним», - сказал Гирко в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что наибольшее число нарушений у Сергиево-Посадского регионального оператора, в «желтой зоне» - Каширский региональный оператор.