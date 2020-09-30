РИАМО - 30 сен. С начала 2020 года в подмосковных лесах установили более 150 лавочек-навигаторов, которые помогают гуляющим сориентироваться на местности, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В настоящее время на территории лесного фонда Подмосковья уже установлено более 150 лавочек-навигаторов, которые помогают заблудившимся сориентироваться в лесу и найти дорогу домой», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что лавочки изготовлены из природных материалов. Жители Подмосковья благодарны за такое нововведение.

В настоящее время «Мособллес» проводит конкурс - в каком из 19 филиалов установят больше всего лавочек-навигаторов. Победителей объявят ближе к новому году.