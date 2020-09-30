РИАМО - 30 сен. Жители Подмосковья в три с половиной раза реже стали жаловаться в текущем году на вывоз мусора по сравнению с 2019 годом, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов.

«За первое полугодие мы зафиксировали 10 тысяч обращений на тему нарушений графика вывоза бытовых отходов. При этом в первом полугодии 2019 года таких обращений было 38 тысяч. Снижение в три с половиной раза», – сказал Романов.

По его словам, в регионе значительно увеличилось число контейнерных площадок – их уже 58 тысяч. Каждая из них оцифрована и фиксируется онлайн в ЦУР, поэтому можно быстро выявить нарушение графика вывоза отходов.

«Мы знаем, куда каждый килограмм отходов идет. По электронному талону мусоровоз может заехать только на тот полигон, с которым у него соглашение. То есть, «левых» перевозчиков мусора мы по максимуму исключили», – подчеркнул Романов.