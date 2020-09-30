РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Рабочие устранили провал асфальта на автодороге по Комсомольской улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать дорогу. Он отметил, что по улице Комсомольская около ТЦ «Зеленовский» на дороге образовался провал асфальта из-за проседания грунта.

«Сотрудники администрации округа осмотрели автомобильную дорогу по улице Комсомольской. Осмотр подтвердил, что дорога действительно нуждается в ремонте. Работы по ремонту данного участка выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что ранее в городском округе был проведен ремонт 45 участков дорог, а в текущем году запланирован ремонт еще 54 дорог.

«Вы можете повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно в период с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов. Итоги голосования доступны на портале», - заключил он.