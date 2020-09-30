РИАМО - 30 сен. В Раменском округе в период с 1 по 12 октября на переездах 50 километр в деревне Сафоново и 56 километр в поселке Дружба перегона Раменское – Бронницы Казанского направления Московской железной дороги будет ограничено движение автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«1 октября с 08:00 до 19:00 переезд 56 километра будет полностью закрыт. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами», - говорится в сообщении.

Железную дорогу можно пересечь через путепровод на улице Сосновая в городе Раменское.

Водителей призвали с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

С апреля текущего года железнодорожники уже провели ремонт на 245 переездах. До конца года работы будут проведены еще на 110 переездах.