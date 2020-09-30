РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Лучших чтецов стихотворений определят в подмосковном Красногорске в ноябре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В округе до 6 ноября идет прием заявок на участие в VI ежегодном фестивале-конкурсе чтецов «Мастер слова - 2020». Приглашаются жители Красногорска в возрасте от 10 до 45 лет. Участники могут продемонстрировать свой талант в чтении, а также в написании стихотворений.

«Конкурс будет проведен 14 ноября в 16:00 в малом зале ДК «Подмосковье». Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 20 ноября в малом зале ДК «Подмосковье», - говорится в сообщении.

В этом году конкурс посвящен творчеству поэтов-фронтовиков, Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихотворения могут быть выбраны разных поэтов и форм, но обязательно их прочтение на русском языке. Выступление не более 5 минут.

Победителей определят в разных возрастных группах. Также есть номинация «Авторское слово» для тех, кто читает стихотворения собственного сочинения.

В этом году в конкурсе специальные номинации - «Поэзия поэтов-фронтовиков» и «Слово online». Последняя допускает участие в конкурсе в режиме онлайн. Для этого можно записать и отправить свое выступление продолжительностью от 3 до 5 минут на электронный адрес: dkzerkalo@mail.ru. Все видеозаписи будут оценены жюри.

Заявку и положение конкурса можно скачать на сайте ДК «Подмосковье».