РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Совет депутатов городского округа Щелково рассмотрел вопрос об исполнении бюджета городского округа на 1 июля 2020 года, исполнение бюджета было признано удовлетворительным, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Несмотря на сложную ситуацию исполнение бюджета округа за первое полугодие составило 41% - это хороший показатель. Наш муниципалитет один из лучших по исполнению бюджетов на территории Московской области. Касаемо бюджета были вопросы по экологии. Поэтому депутаты приняли решение составить обращение в администрацию о финансировании муниципальных программ по экологии в полном объеме», - сказала председатель совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская.

Еще одним важным документом, который рассмотрел совет депутатов были правила благоустройства на территории городского округа Щелково. Как отметила Мокринская, жителям необходимо ознакомится с этим документом, который будет опубликован на сайте совета депутатов https://sovet-shchelkovo.ru/index.php/ru/. Документ содержит все нормативные требования в сфере благоустройства, в том числе к регулированию вопросов создания, содержания, развития объектов и элементов благоустройства.