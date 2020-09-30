РИАМО - 30 сен. Покрытие заменили еще на 15 дорогах в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в период с 22 по 29 сентября специалисты завершили ремонт покрытия на 15 региональных и муниципальных дорогах общей площадью порядка 121 тысячи квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что Московская область вошла в топ регионов России по темпам и объемам дорожного ремонта.