РИАМО - 30 сен. Шесть полигонов ТКО планируют закрыть до конца 2020 года на территории Подмосковья, еще два полигона переформатируют в комплексы по переработке отходов, сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов.

«За пять лет у нас закрыто 29 объектов по обращению с отходами старого формата. В 2020 запланированы к закрытию десять полигонов. Два уже закрыты, шесть будут закрыты, еще два будут переформатированы в новые КПО», – сказал Романов.

Он отметил, что в Московской области уже работают восемь комплексов по переработке отходов. Все они оснащены современными технологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что с 1 января 2021 года в регионе перестанут действовать все свалки, вместо накопления мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов.

В Подмосковье идут активные работы по рекультивации мусорных полигонов. Рекультивация осуществляется в рамках национального проекта «Экология».