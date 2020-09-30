РИАМО - 30 сен. Первое заседание осенней сессии в Московской городской думе было решено провести в очной форме, по словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, пока Мосгордума не планирует уходить на удаленную работу из-за ситуации с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Перед заседанием в среду здание Мосгордумы продезинфицировали. Оно проводится с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

«Сейчас порядка 50% сотрудников аппарата думы остаются на «удаленке». Если эпидемиологическая ситуация в городе будет ухудшаться, мы вернемся к дистанционному формату заседаний, который вполне успешно зарекомендовал себя в пиковый период пандемии в начале года», - уточнил Шапошников.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Мосгордуме не планируют переходить к полностью дистанционному формату работы.

Кроме того, количество присутствующих на мероприятиях в Московском парламентском центре ограничено из-за ситуации в коронавирусом. Участники мероприятий будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Также в помещениях Мосгордумы установили антисептики для обработки рук.

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30 СЕНТЯБРЯ

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