РИАМО - 30 сен. Московская городская дума прекратила полномочия депутата Николая Губенко, который скончался 16 августа на 79-м году жизни, передает корреспондент РИАМО.

«К сожалению, мы должны соблюсти определенную процедуру, предусмотренную законом о статусе депутата Московской городской думы. Тяжело таким бюрократическим языком говорить об уходе нашего коллеги. Мы должны принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту и процедурам Александр Семенников.

Николай Губенко был последним министром культуры СССР, основателем и художественным руководитель театра «Содружество актеров Таганки», заместителем председателя Московской городской думы. Деятель скончался 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.

Заседание Мосгордумы в среду началось с минуты молчания в память о Николае Губенко.