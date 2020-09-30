РИАМО - 30 сен. За последние сутки в Московской области подтвердили 222 новых случая заболевания коронавирусом, за все время пандемии в регионе выявили более 73 тысяч случаев инфекции, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки инфекцию победили 175 человек, скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 73 602 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1338 человек. Выздоровели и выписались 56 252 человека», - говорится в сообщении.

Жителям региона, которые входят в группу риска, пожилым людям и гражданам, имеющим хронические заболевания, рекомендовали не выходить из дома без необходимости.

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30 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.