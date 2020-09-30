РИАМО - 30 сен. Административные штрафы за сброс мусора в неположенном месте на территории Подмосковья необходимо увеличить до 10-15 тысяч рублей, сообщил заместитель начальника Госадмтехнадзора по Московской области Сергей Гирко.

«Нужно увеличить административную ответственность по статье 8.2 Федерального КоАП за сброс отходов. Сейчас она мала – от 1 до 2 тысяч рублей. <...> Штраф должен быть увеличен до 10-15 тысяч рублей, чтобы это было сдерживающим фактором», – сказал Гирко.

Как отметила депутат Мособлдумы Алла Полякова, данное предложение крайне своевременное и важное.

«Мы подготовим законодательную инициативу», – заключила Полякова.