РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Жительницам подмосковного Красногорска расскажут о периодах родов на занятиях «Школы матерей» 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы Красногорский городской больницы №1.

«Первого октября в 12:00 приглашаем на занятие в «Школу матерей». Темы: «Периоды родов», «Ранний послеродовый период». Занятие проведет заведующая акушерским отделением Елена Южик», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом 2А, 3 этаж.

«Посещение занятия строго по предварительной записи: roddomkgb1@yandex.ru. Посещение занятия возможно только в средствах индивидуальной защиты. Без сопровождающих», - добавляется в сообщении.

Будет организована онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/channel/UClyGyWC4hgqKLjAGIefCOmw.