РИАМО - 30 сен. Вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства освободят от налогов, эти нормы были приняты Госдумой РФ во II чтении законопроекта, в Подмосковье такими мерами поддержки смогут воспользоваться около 26 тысяч компаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В Подмосковье от уплаты налогов (за период, начиная с 1 апреля 2020 года) будут освобождены не только организации, включенные в единый реестр субъектов МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и созданные в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года», – говорится в сообщении.

Основное условие получения данной меры поддержки – осуществление деятельности в наиболее пострадавших отраслях экономики, включенных в соответствующий перечень.

Подробную информацию и консультацию по этому вопросу можно получить на горячей линии поддержки бизнеса: 0150.​