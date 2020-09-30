РИАМО - 30 сен. За 2019 год Росреестр Подмосковья провел свыше 2,6 миллиона учетно-регистрационных процедур, сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Владимир Бирюков.

«Московская область занимает лидирующие позиции по проведению учетно-регистрационных процедур. За 2019 год проведено более 2,6 миллиона операций», – сказал Бирюков на пресс-конференции, посвященной соблюдению земельного законодательства.

Он добавил, что деятельность областного Росреестра обеспечивают 1,4 тысячи сотрудников. ​

Московская область является лидером по оказанию государственных услуг Росреестра. В настоящее время управление работает над улучшением качества предоставления статистических данных и сокращением сроков оказания госуслуг.