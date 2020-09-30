РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. На клумбах в городском округе Люберцы осенью текущего года высадят порядка 150 тысяч луковиц тюльпанов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории округа посадка тюльпанов будет осуществляться с конца сентября по ноябрь. Всего высадят 149 450 луковиц», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что кроме тюльпанов сотрудники городских служб высадят кустарники, а также укроют декоративной щепой клумбы округа.