РИАМО - 30 сен. В Подмосковье и Москве прошедшей ночью температура сильно опустилась, таким образом, ночь стала самой холодной в регионе с начала сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночное похолодание в Московском регионе не удивительно, ведь продолжительность светового дня уменьшается, а при небольшой облачности воздух по ночам быстрее остывает.

«В Истре ночью 30 сентября минимальная температура воздуха составила 2,4 градуса, в Коломне – 3,7 градуса. Это самые низкие значения в текущем месяце», – говорится в сообщении.

На ВДНХ столбики термометра опустились до 5,1 градуса. Минувшая ночь стала самой холодной с начала первого месяца осени.

Кроме того, холодной будет и ночь на 1 октября в Московском регионе, однако заморозков не прогнозируется.