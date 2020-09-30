РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Спортсмены из городского округа Мытищи заняли призовые места на соревнованиях ЦФО по жиму, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Закончился чемпионат и первенство ЦФО по жиму и жиму классическому, собравший более 100 спортсменов. Городской округ Мытищи представляли три спортсмена МАУ «СШ «ЦДЮС». Кирилл Черняев, победитель первенства России 2020 года, без особых усилий выиграл абсолютное первенство, пожав 200 килограммов в весовой категории до 120 килограммов», - говорится в сообщении.

Павел Веприков, спортсмен, который тренируется всего 6 месяцев, в категории до 74 килограммов стал вторым с результатом 120 килограммов.