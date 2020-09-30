РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Рабочие отремонтировали игровой комплекс на детской площадке на Революционном проспекте Подольска по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать детскую площадку на Революционном проспекте. Она отметила, что у дома №13 сломаны ступеньки в детском комплексе.

«Сотрудниками администрации округа 29 сентября был проведен осмотр детской игровой площадки. Факт подтвердился. Работы проведены, игровые элементы площадки приведены в надлежащее состояние», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.