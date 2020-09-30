РИАМО - 30 сен. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето в европейской части страны продлится до понедельника, 5 октября, сообщает РИА Новости.

«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры будут от 17 до 20 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, на улице будет облачно, но с прояснениями.

«Достаточно много солнца, существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше», — добавил синоптик.

В Москве и Московской области в среду, 30 сентября, будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.