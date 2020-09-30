РИАМО - 30 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду принял участие в церемонии завершения проходки левого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до станции «Рижская» Большой кольцевой линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Проходка перегонного тоннеля между указанными станциями шла три года. Глубина проходки составила от 25 до 45 метров.

«Этот тоннель стал последним тоннелем глубокого заложения, который будет построен на московском метро в ближайшие годы. В наших планах – еще сотни километров путей метро, десятки новых станций», - подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что среди новых станций метро больше не будет глубокого заложения. Неглубокое заложение станций позволяет строит подземку быстрее, также это удобнее пассажирам, которые тратят на вход в подземку меньше времени.

Старт проходки левого перегонного тоннеля северо-восточного участка Большого кольца метро начался летом 2017 года. Тоннель проложили с помощью тоннелепроходческого комплекса «Татьяна». Специалисты осуществляли проходку в сложных геологических и технических условиях.

Таким образом, комплекс должен пройти под станцией метро «Сокольники» «красной» ветки метро и через железнодорожные пути МЖД.

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