РИАМО - 30 сен. Участки дорог на Университетской площади и на улице Косыгина полностью перекроют для движения транспорта 3-4 октября в связи с проведением полумарафона «Моя столица», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Будьте внимательны и планируйте поездки заранее», — говорится в сообщении.

Всего перекроют три участка дороги. Первый участок — парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина — с полудня 3 октября до 20:00 4 октября.

Второй участок — Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина — 4 октября с 07:00 до 20:00.

Третий участок — улица Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Он будет недоступен для проезда 4 октября с 07:00 до 18:00.