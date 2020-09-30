РИАМО - 30 сен. 17 детских и 10 спортивных площадок появится в Подмосковье благодаря благоустройству общественных пространств в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«При благоустройстве общественных пространств мы стараемся учесть интересы маленьких жителей и подростков и помимо традиционных видов работ: укладки плитки, установки лавочек и освещения, большое значение уделяется досуговой части общественного пространства», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Московской области в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 46 территорий, включая 14 парков культуры и отдыха.

Уже завершены работы по благоустройству площади Ленина в Наро-Фоминске, парка Кривякино в Воскресенске, Советской площади Вереи, исторического центра Волоколамска, улицы Ремесленной в Серебряных Прудах, мемориала «Журавли» в Котельниках, сквера Пушкина в Дзержинском, на пешеходных зонах в Шаховской и в Луховицах.

Теперь на финишную прямую вышли еще семь объектов.