РИАМО - 30 сен. 17 детских и 10 спортивных площадок появится в Подмосковье благодаря благоустройству общественных пространств в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
В Московской области в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 46 территорий, включая 14 парков культуры и отдыха.
Уже завершены работы по благоустройству площади Ленина в Наро-Фоминске, парка Кривякино в Воскресенске, Советской площади Вереи, исторического центра Волоколамска, улицы Ремесленной в Серебряных Прудах, мемориала «Журавли» в Котельниках, сквера Пушкина в Дзержинском, на пешеходных зонах в Шаховской и в Луховицах.
Теперь на финишную прямую вышли еще семь объектов.
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