РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Подольская команда получила право представлять Подмосковье на первенстве России по волейболу среди команд спортивных школ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Под Звенигородом прошли соревнования среди команд юношей 2008-2009 годов рождения Московской области по волейболу, посвященные городам воинской славы Подмосковья.

«По итогам кругового турнира победителем соревнований стала команда МУ СШОР «Пахра» Подольска под руководством тренера Александра Семышева», - говорится в сообщении.

Подольская команда получила право представлять Подмосковье на первенстве России по волейболу среди команд спортивных школ.